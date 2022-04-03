Волонтери разом із комунальниками продовжують розгрібати завали на вулицях Харкова

Волонтери разом із співробітниками комунальних підприємств та працівниками ДСНС продовжують розгрібати завали та прибирати від уламків скла, сміття та повалених дерев паркові зони та прибудинкові території житлових будинків. До ініціативи «Відновимо Харків разом» вже долучилось понад 2000 волонтерів з усіх районів міста.

Зокрема, лише за останні три дні 436 волонтерів разом з комунальниками відпрацювали 26 локацій у різних районах Харкова. Всього з початку реалізації ініціативи, з 9 березня, було прибрано понад 2 тисяч куб. метрів сміття.

Двірники комунального підприємства «Харківблагоустрій» приводять до ладу прибудинкові території багатоквартирних будинків. Продовжуються весняні роботи з підготовки клумб до висадки квітів і трави.

Нагадаємо, що всі охочі допомогти у відновленні Харкова можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму. Після цього з волонтерами зв’яжеться координатор. Для уточнення інших організаційних питань та надання конструктивних пропозицій можна зв’язатися у Telegram з @Inna_Koordinator та @Oleksandra_Kapinus.

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