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Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч окупантів

Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч окупантів

Група хакерів Anonymous зламала базу з особистими даними 120 тисяч російських солдатів, які беруть участь у воєнній агресії проти України. Про це повідомляється на сторінці хакерів у твітері, пише «24 Канал».

Anonymous неодноразово ламали сайти російських стратегічних об’єктів, міністерств та ЗМІ. «Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом», – йдеться у повідомленні Anonymous.

Агентство Телевидения Новости

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