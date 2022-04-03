Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч окупантів

Група хакерів Anonymous зламала базу з особистими даними 120 тисяч російських солдатів, які беруть участь у воєнній агресії проти України. Про це повідомляється на сторінці хакерів у твітері, пише «24 Канал».

Anonymous неодноразово ламали сайти російських стратегічних об’єктів, міністерств та ЗМІ. «Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом», – йдеться у повідомленні Anonymous.

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