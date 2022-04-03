Жорстокість росіян у Бучі: Велика Британія буде розслідувати масові вбивства у місті

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що сильно шокована звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на безневинних мирних жителів огидні», – написала Трасс.

Британський політик також повідомила, що Великобританія співпрацює з іншими країнами, щоб зібрати докази та підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.

«Винних буде притягнуто до відповідальності», – додала дипломат.

При цьому, напередодні мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у місті у братських могилах поховано 280 людей.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували під Києвом масові розстріли жителів.

Українські військові та поліцейські, а також представники ЗМІ після заходу в деокуповані міста Київської області зазнали шоку. Вони виявили величезну кількість тіл убитих росіянами цивільних українців, що часто лежать просто посеред вулиці.

Більш того, у багатьох убитих пов’язані за спиною руки, а самі вони вбиті пострілами в потилицю, раніше повідомлялось про те, що значна кількіть дівчат була згвалтована загарбниками. Крім цього, у селах на Київщині окупанти ростріляли собак.

Агентство Телевидения Новости