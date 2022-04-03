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У Бєлгороді снова вибухи
Про це повідомляє видання Reuters. Де саме вибухи детальної інформації поки немає.
Нагадаємо, вже двічі у російському Бєлгороді, що на границею з Харківщиною, ставалися вибухи – пожежа на військовому арсеналі та підрив нефтебази.
У першому випадку влада рф заявила про людській фактор, у другому були помічені вертольоти, які могли запустити ракети, але ж це були російські вертольоти.
Українська сторона відповідальність за вибухи на себе не взяла.