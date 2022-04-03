У Бєлгороді снова вибухи

Про це повідомляє видання Reuters. Де саме вибухи детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, вже двічі у російському Бєлгороді, що на границею з Харківщиною, ставалися вибухи – пожежа на військовому арсеналі та підрив нефтебази.

У першому випадку влада рф заявила про людській фактор, у другому були помічені вертольоти, які могли запустити ракети, але ж це були російські вертольоти.

Українська сторона відповідальність за вибухи на себе не взяла.

Агентство Телевидения Новости