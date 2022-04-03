Денисова: росіяни знищили близько 80% житлових будинків в Ізюмі

Місто Ізюм Харківської області внаслідок дій російських загарбників перетворилося на руїну; у цьому населеному пункті немає електрики та тепла, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповіла уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Вона нагадала, що внаслідок російських обстрілів знищено близько 80% житлової забудови у м. Ізюмі у Харківській області.

“Ізюм перетворився на руїну, а його мешканці залишаються заручниками армії Росії, яка не надає гуманітарних коридорів і відмовляється пропускати продуктові вантажі та медикаменти”,

.– повідомила омбудсмен

За її словами, це місто з початку березня заблоковане російськими окупантами, там немає ні електрики, ні тепла, ні води.

Агентство Телевидения Новости