Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:35
Просмотров: 47

Денисова: росіяни знищили близько 80% житлових будинків в Ізюмі

Денисова: росіяни знищили близько 80% житлових будинків в Ізюмі

Місто Ізюм Харківської області внаслідок дій російських загарбників перетворилося на руїну; у цьому населеному пункті немає електрики та тепла, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповіла уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Вона нагадала, що внаслідок російських обстрілів знищено близько 80% житлової забудови у м. Ізюмі у Харківській області.

“Ізюм перетворився на руїну, а його мешканці залишаються заручниками армії Росії, яка не надає гуманітарних коридорів і відмовляється пропускати продуктові вантажі та медикаменти”, 

.– повідомила омбудсмен

За її словами, це місто з початку березня заблоковане російськими окупантами, там немає ні електрики, ні тепла, ні води.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 