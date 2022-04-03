«Укравтодор»: Через дії російських військ в України знищено понад 13% доріг

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг загального користування — це 13% від усіх доріг. Також знищено 273 техногенні конструкції, зокрема мости та шляхопроводи.

Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко, цитує Ukraine Media Center.

За його словами, загальна сума збитків, за попередніми підрахунками, становить 874 мільярди гривень.

«Іншими словами, це сума на відновлення зруйнованих у часи війни техногенних споруд та доріг, у тому числі 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мости», — пояснив Івко.

Чиновник зазначив, що заміновані шляхи наразі також становлять загрозу: поки що варто зачекати з поверненням до Ірпіня та Бучі, бо військові ще будуть розміновувати дороги.

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Агентство Телевидения Новости