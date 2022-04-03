Протягом дня рятувальники ліквідували 9 пожеж, що статися через обстріли

Протягом 03 квітня підрозділи ДСНС здійснили 17 бойових виїздів, з них 9 на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. У Харкові горіли житлові багатоповерхівки у Київському і Московському районах. У Чугуївському районі – приватні оселі та надвірні забудови.

На двох об’єктах у Шевченківському районі Харкова тривали аварійні роботи та розбирання завалів. Працювали рятувальники разом із комунальними службами міста.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. За сьогодні ліквідовано 95 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости