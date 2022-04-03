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Обстріл у Слобідському районі: є жертви

Сьогодні ввечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова: є загиблі та постраждалі серед мирного населення. На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість загиблих ще встановлюється, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Про ситуацію станом на вечір, 3 квітня:

Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, рекомендуємо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини.По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Саме сьогодні в районі Ізюма повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34. Пілота взяли в полон.Постійно працюємо над забезпеченням гуманітарною допомогою. Харківська область отримала від Уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування, уже розпочали розподіл вантажів на громади області.

Агентство Телевидения Новости

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