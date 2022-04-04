7 богатоповерхівок на Салтівці горіли через обстріли. ДСНС

За добу з 03 по 04 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 3 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 28, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 18, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 3, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 7, також 2 рази на розбирання завалів, 4 — на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 18 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.Так, рятувальники ліквідовували пожежі у житлових багатоповерхівках, приватних, складських та інших будівлях, гаражних кооперативах та автомобілях, що виникали у Київському (6 пожеж), Слобідському (4) та Московському (2) районах міста Харкова, а також у Чугуївському (3 пожежі), Ізюмському (1), Харківському (1) та Богодухівському (1 пожежа).

Найбільше пожеж спричинених обстрілами сталося вранці на Північній Салтівці міста Харкова. Горіли квартири в семи житлових багатоповерхівках, а також приватний житловий будинок. Площа деяких пожеж склала близько 1000 кв.м. У ліквідації пожеж брало участь 15 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости