На Харківщині розстріляли евакуаційний автобус. Загинув водій.

54-річний водій був за кермом першого з колони автобусів, які мали евакуювати хворих та персонал Балаклійської лікарні.

3 квітня близько 16.00 російські окупанти обстріляли автобус, який у складі колони рухався для евакуації з Балаклії (Ізюмський район Харківської області). Внаслідок обстрілу загинув водій автобуса. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

“Там, де була зруйнована лікарня, лікарі самостійно намагалися виїхати звідти та евакуювати людей. За домовленістю було направлено колону, яку не запустили до міста. Вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. Є жертви. За попередніми даними, водій одного з автобусів загинув. Це ціна домовленостей із окупантами, яку ми зараз маємо”, – сказав Олег Синегубов.

Як пише “Суспільне” з посиланням на голову Донецької селищної територіальної громади Харківської області Анатолія Наздрачова, водій автобуса, який загинув у Балаклії, — 54-річний житель села Андріївка. Чоловік працював у Шебелинківському управлінні, у нього залишилася дружина.

“За словами Анатолія Наздоровчева, цей автобус їхав першим у колоні, на його склі був напис російською: “Евакуація лікарні”. У водія залишилася дружина. Йдуть переговори, щоб забрати тіло загиблого”, – повідомляє “Cуспільне”.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, окупанти розстріляли автобус із автоматичної зброї. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости