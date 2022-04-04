Евакуація мешканців Лозової на Харківщині розпочнеться з 12 години дня

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Провели переговори з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозовчан. Завтра, 4 квітня, курсуватимуть електропоїзди у Полтавському напрямку о 12, 13 та 14 годині», — повідомив меНагадаємо, напередодні військове керівництво повідомило про те, що ворог планує наступ у бік Лозової. У ЗСУ повідомляють, що загрози окупації міста немає, але через обстріл краще переїхати в спокійніше місце.

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