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Войска, які Росія хоче перекинути під Ізюм, “обмежено боєздатні”, там “дика солянка” – Арестович

Войска, які Росія хоче перекинути під Ізюм, “обмежено боєздатні”, там “дика солянка” – Арестович

Війська, які Росія хоче перекинути під Ізюм, “обмежено боєздатні”. Про це в ефірі програми “Фейгін Live” повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

“РФ вивела війська з-під Києва, Київська область повністю вільна. Вивели з-під Чернігова, вони кинули там артилерію, але її зараз “дорізає” наш спецназ і партизани, і артилерія вже закінчується. Вивели із Сумського напрямку. Вся ця банда виводиться. під Курськ та Білгород… Я так розумію, були плани перекинути її під Ізюм.

Але з того, що ми бачимо, не вдається її перекинути. По-перше, масові відмови, масові розриви контрактів. По-друге, вони просто не боєздатні, бо розвал, матеріально-технічний, поломки техніки досягають такого масштабу, що цей підрозділ не можна вважати боєздатним, у кращому разі обмежено боєздатним. Плюс вони попливли суто мораллю, багато хто… Невідомо, чи вдасться їх використати, перекинувши під Ізюм”, – сказав Арестович.

Агентство Телевидения Новости

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