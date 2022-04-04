Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги на 4 квітня
Оновлено адреси та часи роботи пунктів видачі гуманітарної допомоги.
Нагадуємо, у відділеннях «Нової Пошти» та «Укрпошти» гуманітарна допомога надається безкоштовно.
«Нова пошта» 8:00–13:00
№ 119, просп. Перемоги, 70№ 137, вул. Ахсарова, 21№ 10, вул. Пушкінська, 96№ 34, вул. Різдвяна, 14№ 78, вул. Шевченка, 24 А№ 11, просп. Гагаріна, 41/2№ 99, просп. Гагаріна, 176№ 90, просп. Гагаріна, 199№ 44, просп. Льва Ландау, 46№ 138, проїзд Стадіонний, 13№ 102, вул. Краснодарська, 181Б№ 100, просп. Архітектора Альошина, 5№ 117, просп. Індустріальний, 24/31№ 113, вул. Луї Пастера, 318№ 65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24№ 121, вул. Ньютона, 98
«Укрпошта» 9:00–15:00
№ 201 просп. Перемоги, 59№ 45 вул. Клочківська, 226А№ 22 майдан Свободи, 5№ 174 просп. Перемоги, 75А№ 103 вул. Дерев’янка, 50№ 72 просп. Науки, 54
Актуальні адреси на 4 квітня дивіться на картах.