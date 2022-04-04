Медики «швидкої допомоги» врятували життя чоловіку, який потрапив під обстріл на Салтівці

Напередодні, 3 квітня, до служби «103» надійшов виклик до одного із самих небезпечних районів міста – Салтівки. Допомоги медиків потребував цивільний 35-річний чоловік, який потрапив під артобстріл, знаходячись у квартирі. Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги.

На момент прибуття бригади ЕМД 401 (лікар Ірина Зудова, фельдшер Дмитро Бутенко, водій Олег Беляєв) поранений чоловік знаходився у дуже важкому стані: важка відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, вибухово-уламкове поранення обличчя, закритий перелом лівого плеча. Важкі поранення стали причиною клінічної смерті. Завдяки проведеним реанімаційним заходам постраждалого вдалося повернути до життя та шпиталізувати до лікувального закладу.

Кожного дня медичні працівники Центру рятують життя поранених цивільних мешканців Харкова та Харківської області. Медики вкотре закликають цивільне населення бути дуже обережними та перебувати у безпечних місцях.

Агентство Телевидения Новости