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У Харкові на блокпосту затримано громадянина росії з партією наркотиків

У Харкові на блокпосту затримано громадянина росії з партією наркотиків

2 квітня під час перевірки на блокпосту у 29-річного чоловіка було вилучено пакунок з амфетаміном у великому розмірі. Встановлено, що чоловік є громадянином росії. При собі він мав документи громадянина України, походження яких наразі встановлюються, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК Україні. У ході обшуку за місцем мешкання затриманого  вилучено понад 30 пакунків з наркотичною речовиною. Встановлено, що, незаконно перебуваючи в Україні, чоловік збував наркотики мешканцям Харкова.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова затриманому росіянину повідомлено про підозру 29-річному громадянину РФ за фактом незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Відповідно до ст. 615 КПК України, до нього підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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