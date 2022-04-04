Харківські патрульні затримали двох автокрадіїв

Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до незаконного заволодіння транспортним засобом та крадіжок в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба УПП в Харківській області.

Напередодні патрульні помітили двох підозрілих осіб біля авто Daewoo, у якого було пошкоджено водійські двері. Правоохоронці звернулись до громадян для перевірки. З’ясувалося, що чоловіки незаконно заволоділи цією автівкою.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні виявили речі, які, ймовірно, були викрадені з інших автівок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости