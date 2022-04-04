Які магазини, аптеки та АЗС працюють у Харкові: онлайн-карта

Харків’яни можуть дізнатися актуальну інформацію щодо роботи понад 40 торгових мереж міста за допомогою телеграм-каналу та гугл-карти.

Як повідомив заступник директора КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давидьянц, інформація про магазини, аптеки, автозаправні станції та інші об’єкти бізнесу, що працюють на даний момент, оновлюється щодня.

«У довоєнний час у рамках проєкту «Картка харків’янина» ми спілкувалися з багатьма торговельними мережами, зокрема, магазинами, аптеками та АЗС. Це те, що цікавить зараз жителів міста найбільше. Тому було ухвалене рішення налагодити діалог з представниками торгових мереж, щоб вони щоранку передавали інформацію про відкриті «точки», час їх роботи, можливості безготівкового розрахунку тощо. Вся ця інформація транслюється в режимі онлайн у телеграм-каналі, а також на гугл-карті, яку розробила одна з харківських IT-компаній», – розповів Дмитро Давидьянц.

За його словами, передати інформацію щодо роботи свого бізнесу може кожен підприємець. Для цього необхідно написати адміністратору в телеграм-канал https://t.me/Pereklichka_admin, вказавши графік роботи компанії, контакти для зворотної комунікації, наявність товарів, спектр послуг, особливості оплати.

За шість днів роботи онлайн-карта зібрала вже понад 3,3 млн переглядів, повідомили в харківській міській раді.

Агентство Телевидения Новости