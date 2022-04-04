Під Харковом генерала рф ліквідував снайпер

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗС України. Переможний постріл зробив снайпер одного з підрозділів 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України на ім’я “Олексій” (в цілях безпеки ім’я змінено), який у складі свого підрозділу він активні бойові дії в різних районах Харківської області.

Завдяки своїм професійним навичкам та підготовці, “Олексію” вдалося знищити снайперським вогнем чималу кількість російських окупантів, в тому числі й одного з генералів Збройних Сил РФ (!)Окрім цього, в районі міста Ізюм, він успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результат чого, було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили противника.В подальшому, під час виконання бойових завдань, “Олексій” отримав поранення.

Наразі він проходить лікування в одному з військово-медичних закладів країни. Снайпер з нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину.

Командуванням військової частини представлено снайпера “Олексія” до високої Державної нагороди.Ми пишаємося мужністю, професіоналізмом та високим патріотизмом наших воїнів-десантників!

Агентство Телевидения Новости