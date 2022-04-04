В Україні рф поклала цілу армію

Деякі країни мають менш численну армію, ніж сягнули втрати Росії за 40 днів війни проти України. Втрати техніки ще масштабніші. Про це пише UA War Infographics

Російська армія втратила більше танків, ніж мають у своєму розпорядженні Італія та Іспанія разом.

Станом на 4 квітня ЗСУ ліквідували приблизно 18 300 ворогів. Для порівняння уся армія Кіпру налічує 16 тисяч осіб, а Словенії – всього 14 тисяч.

Росія втратила вже 647 танків. Це майже все, що має у себе Польща (880 танків) та більше, ніж володіє Франція (406 танків), Іспанія (327 танків) чи Велика Британія (227 танків). Крім того, ЗСУ вдалося знищити 1 844 бойових броньованих машин.

Україна успішно й сама закриває небо, збивши вже 147 літаків. За масштабами – це як ліквідувати всі бойові літаки Іспанії (150 бойових літаків). Ще меншу кількість бойових літаків мають Велика Британія (142 літаки) та Польща (112 літаків). До того ж українці захисники збили ще 134 гелікоптерів.

Інші втрати ворога:

артилерійські системи – 330 одиниць;РСЗВ – 107 одиниць;засоби ППО – 54 одиниці;автомобільна техніка – 1 273 одиниць;кораблі /катери – 7 одиниць;цистерни з ПММ – 76;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 одиниці;спеціальна техніка – 25 одиниць.

Агентство Телевидения Новости