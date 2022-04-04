Як отримати безкоштовно дитяче харчування?

Молодіжна рада при Харківському міському голові за тиждень, з 26 березня по 1 квітня, отримала понад 15 тон дитячого харчування, яке безкоштовно передають маленьким харків’янам.

Як повідомляється у звіті Молодіжної ради, минулого тижня команда розвезла та передала харків’янам понад 1,3 тис. продуктових наборів та близько 1 тис. пакунків допомоги з підгузками, ліками, предметами гігієни, зокрема понад 400 пакунків адресно та близько 600 – самовивозом. Крім того, понад 1 тис. продуктових наборів було передано організаціям-партнерам.

Також там зазначили, що минулого тижня команда допомогла українським захисникам спальними мішками, а тимчасовим мешканцям бомбосховищ – теплими ковдрами. Крім того, адресну допомогу від Молодіжної ради отримують дві дівчинки, які народилися за звітний період у пологових будинках міста.

Нагадаємо, для того, щоб отримати гуманітарну допомогу для дитини, необхідно заповнити спеціальну гугл-форму З урахуванням кількості отриманих запитів, заявку протягом чотирьох діб відпрацюють та доставлять замовлення на вказану адресу. Вся продукція надається безкоштовно.

Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGJIgh_UUWeI3nZsvo7HloOHKoFQTP4zUL2qTxPMwDDPySg/viewform?fbclid=IwAR0S2NHDvDj4pZr_x5aymAVhKNFbYuiFVEqPAqlX4mHnp35iSIZxVCQd81M)

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