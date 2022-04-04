Пілот рф 15 раз бомбив місто, перед тим як його збили на Харківщині

Збитий 3 квітня над Харківщиною пілот Су-35С здійснив 15 бойових вильотів в Україні та 40 – у Сирії.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, який перебуває у Харківській області, передає Укрінформ.

«Єрмалов (пілот) зізнався, що неодноразово вилітав на бомбардування українських міст. Здійснив 40 бойових вильотів у Сирії та 15 вильотів в Україні. У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання пошуку українських засобів ППО, і в певному сенсі завдання виконав, знайшов, що хотів», – написав Бутусов.

За його словами, винищувач Су-35С зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ (військова частина 45121) українська протиповітряна оборона збила під Ізюмом, а пілот Сергій Єрмалов намагався втекти і пішов від місця падіння літака на більш як 10 км. Проте підрозділи 24-ї бригади, батальйону НГУ імені Кульчицького, місцевої Тероборони, 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81-ї бригади затримав злочинця, повідомляє журналіст.

Агентство Телевидения Новости