Троє загиблих під завалами за добу. ДСНС

За добу з 04 по 05 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 33 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 15, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 1, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 7; також 5 раз на розбирання завалів та 5 — на допомогу населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 15 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних будинків, станцій технічного обслуговування, гаражів та автомобілів, складських будівель, об’єктів торгівлі та харчування.

Пожежі сталися у Київському (5), Московському (2), Шевченківському (2), Немишлянському (1), Індустріальному (1) та Холодногірському (1) районах міста Харкова, а також Ізюмському (2) та Харківському (1) районах області.

Крім того, рятувальники залучались для допомоги населенню та розбиранню зруйнованих в результаті обстрілів будівель. Такі роботи тривали на об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Немишлянському районах Харкова, а також Чугуївському районах області.

Працювали рятувальники разом із комунальними службами.Співробітниками ДСНС з-під завалів було вилучено одну травмовану жінку та тіла 3 загиблих осіб. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право!

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