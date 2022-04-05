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На Харківщині розгромили Z-колону (ФОТО)

На Харківщині розгромили Z-колону (ФОТО)

На півдні Харківщини українські воїни завдали російським терористам колосальних втрат.

Розбиту ворожу техніку в одному зі звільнених сіл показали військові 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. А це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті”, – йдеться у повідомленні “холодноярців”.

Агентство Телевидения Новости

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