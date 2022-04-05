Діти війни: малюків назвали на честь протитанкових ракетних комплексів

Українці почали давати імена дітей на честь ракетних комплексів. Про це повідомлялося в Міністерстві юстиції.

У Києві новонароджену дівчинку називали Джавеліною, а хлопчик у Вінницькій області – Ян Джевелін.

Без прив’язку до теми війни, але не менш оригінальні та рідко використовуються імена для своїх дітей, вибрали десять молодих батьків по всій країні.

Міністерство звернуло увагу на такі імена: Одді, Велислав, Аскольд, Дорофі, Енгер, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремія, Ені, Лемюель, Юсуф, Ахілл, Райбр, Соломон, Михайло Мир (чоловічі) та Добрян, Афіна, Акіліна, Звенислав, Февронія, лайка, Ішлайн, Шашан, Ліла, Мілада, Роксолан, Астрид, Ейдс, Яснодар (жіночі).

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