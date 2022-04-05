В Україні відключили українські телеканали

Телеканали 5-й, “Прямий” та “Еспресо” заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці 4 квітня вимкнув мовлення телеканалів. Про це пише Інститут масовї інформації

“Еспресо” заявив, що Концерн РРТ вимкнув мовлення каналу в цифровій мережі Т2 “без будь-яких законних підстав, на власний розсуд”, оскільки на цей момент жодні уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відімкнення каналу. Також канал зазначає, що не отримав відповідей на спроби пояснення від Концерну РРТ.

Канал вимагає від Концерну РРТ “припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону”.

“Якщо відключення “Еспресо” було технічною помилкою, її треба негайно виправити та відновити мовлення. В іншому випадку свідоме продовження відключення українського телеканалу “Еспресо” з української цифрової мережі Т2, може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля”, – йдеться в заяві.

Крім того, канал звернувся до правоохоронних органів “з метою перевірки даних фактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду”.

Крім того, “Еспресо” закликає президента Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію і посприяти “припиненню цього беззаконня”.

Прямий та 5-й канали назвали рішення КРРТ про відімкнення незаконним, оскільки “не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення”. Канали також наголосили на своїх проукраїнських та патріотичних позиціях і дотриманні принципу єдиної державної інформаційної політики.

Від КРРТ канали вимагають негайно відновити мовлення телеканалів, а уряд закликають усунути з посади керівника Концерну РРТ.

Як повідомляв ІМІ, 20 березня телеканали “Прямий” та 5-й підтримали указ президента про роботу єдиного інформаційного телемарафону “Єдині новини #UАразом” та заявили, що хочуть отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проєкту достатній обсяг часу для трансляції програм каналів на єдиній платформі телемарафону.

19 березня Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про роботу єдиного телемарафону “Єдині новини #UАразом”.

Реалізувати це рекомендовано Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у розмові з УП запевнив, що указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів.

5 канал”, “Прямий” і “Еспресо” мають бути повернуті в ефір негайно.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

“Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо – це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа.

Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко.

“5 канал”, “Прямий” і “Еспресо” мають бути повернуті в ефір негайно.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

“Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо – це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа.

Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко.

Особливо погано це рішення виглядає на фоні, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі рулить російський чорт Татаров.

Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03).

Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно – МГЗ і Авалі).

І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз – під час війни.

5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна – не росія. Джерело:

Агентство Телевидения Новости