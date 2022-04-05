Вже 1200 воєнних злочинів зафіксували на Київщині, й нові закатовані на Сумщині

Наразі це найбільша кількість встановлених воєнних злочинів в Україні, пише Вечерній Київ.

Національна поліція документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

«Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він немає терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю», — наголосив очільник МВС Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

Щодо їхньої фіксації, він зазначив, що якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир.

Нещодавно Нацгвардія під час проведення розвідки знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок. Це дозволить повністю ідентифікувати осіб, які перебували у містах, та дозволить пришвидшити пошук воєнних злочинців.

«За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200», — зазначив міністр.

За словами Дениса Монастирського, у деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Лише вчора працівниками ДСНС знайдено та знешкоджено понад 5000 предметів.

Також очільник МВС закликав громадян не поспішати повертатися в міста: «Ця територія ще є досить небезпечною, я закликаю громадян поки не повертатися до своїх будинків. Місцева влада дасть вказівку, коли це буде безпечно робити».

Нагадаємо, узвільненому від окупантів селі Мотижин, що біля Макарова, правоохоронці Київщини знайшли у лісосмузі яму з тілами родини старости села Мотижин, які були закатовані . Увагу всього світу привернула трагедія в Бучі, яку охрестили Бучанська різанина — #BuchaMassacre. З міста вивезли вже 500 тіл, але точна кількість жертв досі невідома.

Також у Конотопському районі Сумської області виявили трьох закатованих російськими окупантами мирних жителів.

Про це голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив у Telegram-каналі, передає Depo.Суми.

“Конотопський район продовжує оговтуватися від навали окупантів. На місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних жителів”, – розповів Живицький.

Політик попередив – в області ще можуть знаходитися російські солдати, яких кинули власні командири.

“Орки не забирають трупи своїх військових – до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих.Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс”, – попередив Живицький.

Агентство Телевидения Новости