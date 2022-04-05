Після нічних обстрілів в Дергачі залишилися без електроенергії та зв’язку

У результаті чергових нічних обстрілів Дергачів були серйозно пошкоджені високовольтні лінії, місто залишилося без електроенергії та зв’язку. Про це повідомили в Дергачівській міській раді.

Працівники Дергачівського РЕМу докладають максимум зусиль для вирішення проблеми. Наразі майже всю територію Дергачівської громади знеструмлено, але у деяких місцях ще можна зловити зв’язок.

У Дергачівській міській раді рекомендуємо мешканцям громади евакуйовуватись до більш безпечних територій. Це можна зробити на власному транспорті або на евакуаційних автобусах.

6 квітня о 8:00 з міста відправляється два автобуси: один до Львова, інший до Краснограду.

«З міркувань безпеки ми не можемо вказувати місце відправлення, але багато наших жителів знають, про яке місце йде мова. Хто не знає, може отримати цю інформацію у місцевих депутатів, голів вуличних комітетів, волонтерів, активістів. Мешканцям старостинських округів радимо першою чергою звертатися до старост.

Якщо ви маєте доступ до інтернету і читаєте це повідомлення, будь ласка, спробуйте передати вказану інформацію своїм знайомим, близьким та рідним, які перебувають на підконтрольній Україні частині Дергачівщини», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости