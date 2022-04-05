Екопарку більше немає: левів, тигрів та ведмедів планують приспати, – Фельдман

Вчора і сьогодні Екопарк знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань: інфраструктура та вольєри зруйновані. Найбільша проблема – це великі хижаки. Про це сьогодні повідомив Олександр Фельдман.

«Вольєри поки що дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти у бік Харкова або в прилеглі селища.

Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них – хоч би для деяких – тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, – це присиплення хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз – це життя людей», говорить Фельдман.

Інших тварин, які все ще залишаються на території Екопарку і вижили, яких також можна вивезти, також потрібно терміново евакуювати.

Агентство Телевидения Новости