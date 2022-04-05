Хижаків з харківського Екопарку рятує Дніпро

Через постійні обстріли та бомбардування вольєри левів, тигрів та ведмедів в Фельдман-Екопарку руйнуються та хижаки можуть опинитися на свободі. Якщо не вдасться знайти варіант евакуації, тварин доведеться приспати, щоб не наражати на небезпеку людей.

«Вольєри поки що дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти у бік Харкова або в прилеглі селища», повідомив сьогодні Олександр Фельдман.

Спосіб евакуювати тварин знайшли в Дніпрі: про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Агентство Телевидения Новости