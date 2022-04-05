Знищення ворожого вертольота під Ізюмом (відео)

Сьогодні під Ізюмом військові Збройних Сил України збили ворожий сучасний дороговартісний вертоліт Ка-52, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Що прикметно, вертоліт збили ракетою українською виробництва «Стугна». Цим самим наші військові врятували сотні українських життів!», йдеться в повідомленні.

Так само сьогодні біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового. Втрати окупантів підраховують.

Агентство Телевидения Новости