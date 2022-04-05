Суворі будні бєлгородців: вбивають голубів та риють окопи

У бєлгороді після новин про новітню українську біологічну зброю почали труїти голубів.

Перехожий помітив, що птахи клюють якусь суміш і майже одразу вмирають. Мертві птахи валяються біля будинків, на тротуарах, на газонах. Як не стати жертвою зброї в пір’ях – обговорюють в соцмережах.

Проте небезпека може чекати не тільки у небі, а й на землі. Тому у бєлгородській області почали рити окопи: свіжі, вириті технікою рови з’явилися за прикордонним містом Шебекіно.

Глава Шебекинського округу Володимир Жданов у соцмережах у відповідь на запитання місцевих жителів заявив, що він «як людина військова завжди перестраховується» і запевнив їх у безпеці.

Агентство Телевидения Новости