Другое
Перейти к списку новостей
05.04.2022 23:40
Просмотров: 43

Суворі будні бєлгородців: вбивають голубів та риють окопи

Суворі будні бєлгородців: вбивають голубів та риють окопи

У бєлгороді після новин про новітню українську біологічну зброю почали труїти голубів.

Перехожий помітив, що птахи клюють якусь суміш і майже одразу вмирають. Мертві птахи валяються біля будинків, на тротуарах, на газонах. Як не стати жертвою зброї в пір’ях – обговорюють в соцмережах.

Проте небезпека може чекати не тільки у небі, а й на землі. Тому у бєлгородській області почали рити окопи: свіжі, вириті технікою рови з’явилися за прикордонним містом Шебекіно.

Глава Шебекинського округу Володимир Жданов у соцмережах у відповідь на запитання місцевих жителів заявив, що він «як людина військова завжди перестраховується» і запевнив їх у безпеці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 