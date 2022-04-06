Після обстрілу спалахнув один з харківських університетів

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 5 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Усі пожежі сталися близько 21:00 у Київському районі міста Харкова, після чергового ракетного обстрілу. Найбільша пожежа виникла у допоміжній будівлі одного з Харківських вишів. Площа пожежі склала близько 600 кв. метрів. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 23:08 пожежу було ліквідовано.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Загалом за добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 22, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 5, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 7, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами – 10; також 1 раз на розбирання завалів та 5 – на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Агентство Телевидения Новости