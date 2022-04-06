В Ізюмі затримали колаборанта, який допомагав окупантам

В Ізюмі затримали місцевого мешканця, який допоміг окупантам повністю захопити місто. Про затримання колаборанта повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник.

За його словам, Євгеній Брюханов одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі:

«Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож, військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають «вітання» іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися.

Тому що ми українці, ізюмчани – ніколи не забудемо і не пробачимо нікому, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України».

Агентство Телевидения Новости