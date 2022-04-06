Вбили трьох людей та імітували смерть під час обстрілу: затримано одного зі зловмисників

23 березня шестеро чоловіків близько 19:00, перебуваючи на дорозі поблизу селища Зелений Гай Куп’янського району, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому. Подробиці злочину розповіли в прокуратурі Харківської області.

Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих.

Згодом чоловіки поїхали в бік селища Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.

5 квітня чоловіка затримано на території Полтави, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється місцезнаходження інших зловмисників.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Агентство Телевидения Новости