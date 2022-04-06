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В Дніпропетровській області горіли нафтобаза та завод

В Дніпропетровській області горіли нафтобаза та завод

Вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об’єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано.

Постраждалих немає. На місці працювали 46 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

В 10:40 пожежу на заводі в Новомосковському районі ліквідували. Проте через нанесені ракетними обстрілами пошкодженні подальша експлуатація об’єкта неможлива: знищені 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів.

Ще одне влучання – у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено. Внаслідок цього, сталася пожежа в екосистемі, загоряння оперативно ліквідували.

Агентство Телевидения Новости

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