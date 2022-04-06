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Помер Жириновський, – офіційна заява госдуми

Помер Жириновський, – офіційна заява госдуми

Спікер госдуми росії В’ячеслав Володін повідомив про смерть Володимира Жириновського.

У лікарню відомий українофоб, лідер ЛДПР, потрапив через ковід на початку лютого. Інформацію про тяжкий стан 75-річного політика кілька разів спростовували.

25 березня з’вилась інформация про смерть Жириновського – про це повідомив сенатор Олександр Пронюшкін. Тоді цю заяву майже відразу спростували.

Сьогодні новину вже офіційно опублікували на сайті госдуми.

Агентство Телевидения Новости

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