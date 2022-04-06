Маріуполь: окупанти використовують мобільні крематорії

Вбивці замітають сліди: в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Маріупольської міської ради.

«Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «днр». Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко».

Агентство Телевидения Новости