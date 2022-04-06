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У Харкові відремонтували дев’ять водоводів

У Харкові відремонтували дев’ять водоводів

Бригади КП «Харківводоканал» минулої доби усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували дев’ять оглядових колодязів, повідомляє харківська міська рада.

Як повідомили на підприємстві роботи з ремонту та відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів продовжуються у всіх районах міста щоденно.

Також лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води, яка подається у будинки харків’ян. Фахівці підтверджують, що вона повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійних бригад харків’ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення.

Повідомити цю інформацію можна за тел.: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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