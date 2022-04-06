«Гаряча лінія» Нацполіції – для родичів загиблих внаслідок військових дій рф

Відтепер рідні загиблих від рук окупантів можуть звернутися за консультаціями та роз‘ясненнями щодо процедури їх поховання, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Після звільнення населених пунктів Київської області весь світ побачив звірства військових: на вулицях, у будівлях та в підвалах виявили сотні вбитих і закатованих українців.

За словами Ігоря Клименка, наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

«Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання. Запам’ятайте номер: 0 894 201 867. Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання», – повідомив Ігор Клименко.

Голова Нацполіції звернувся до громадян з проханням використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань – вертайтеся за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів – за посиланням https://cutt.ly/KFr3q8G

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