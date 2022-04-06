Евакуюватись чи не панікувати: влада дає різні поради харків’янам.

Під час національного телемарафону віце-прем’єр Ірина Верещук звернулася з проханням евакурувати мешканців трьох областей:

«Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є.

А ось влада та захисники просять мешканцыв областы та міста не панікувати. Евакуація в першу чергу стосується Ізюмського района, де й наразі йдуть запеклі бої, Барвенково, Лозової. Останню вже покинуло понад 10 000 чоловік. Про те, що Харків добре озброєний та підготовлений до оборони у відеозверненні повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, місто здатне дати відсіч російським військам. Мер Харкова закликав городян не піддаватися паніці та вірити в армію.

Його підтримали й захисники.

Харків перебуває під надійним захистом, і воїни, які стоять на обороні міста, не обіцяють ворогові легкої прогулянки Слобожанщиною. Про це повідомив голова харківського Нацкорпусу Костянтин Немічов.

За його словами, єдине, на що здатна російська армія, — це вести хаотичні обстріли міста.

“І це ще раз доводить, що армія Путіна – це не воїни, а терористи з терористичними методами”, – наголосив Костянтин Немічов.

Нагадаємо, Генштаб ГСУ повідомив, що загарбники готують наступ на харківському напрямку.

Агентство Телевидения Новости