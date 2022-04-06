Загиблі через обстріли в Чугуїві та Золочеві, інші міста без води та світла

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Через нічний обстріл селища Золочів Харківської області одна людина загинула і троє отримали поранення.

Про це повідомляє Суспільне.

Обстріл російські війська зробили з боку тимчасово захопленої Козачої Лопані. Голова громади Віктор Коваленко повідомив, що обстріл розпочався о пів на дванадцяту ночі і тривав близько пів години. В результаті 18 будинків були розбиті, а лікарня пошкоджена.

Коваленко підтвердив, що загинув 33-річний чоловік. Він зі свого будинку перебігав у підвал до сусідів. Чоловік не добіг близько півтора метра. Вибухом йому відірвало ноги. Сусіди — подружжя 65 і 66 років, до яких біг чоловік, отримали поранення. У сусіда легка рана. У його дружини — поранення середньої тяжкості та сильно посічена спина.

Ще одній жінці, віком близько 50 років, порубало осколками руку та бік. Поранених відвезли до лікарні. За словами Коваленка, обстріл Золочова не припиняється. Він повідомив, що у селищі Золочів з початку війни загинуло 10 людей і 34 отримали поранення, троє з них — діти. Голова громади додав, що місцеві жителі почали виїжджати із селища.

Ще одна людина загинула в Чугуїві. Про це повідомляє обласна прокуратура яка відкрила кримінальне провадження.

За даними слідства, 4 квітня 2022 року близько 14 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл підприємства у м. Чугуєві.

Внаслідок цього зруйновано будівлю підприємства. Від обстрілу загинув чоловік.

В окупованому Ізюмі навпроти зменшилася інтенсивність бомбардувань. Про це розповів віце-мер Ізюма Володимир Мацокін. За його словами, незважаючи на те, що інтенсивність бомбардувань знизилася, є випадки потрапляння до житлових будинків. Саме ж місто залишається окупованим військами РФ. “На сьогоднішній день місто повністю окуповане. Росіяни привозять гуманітарку, щоб створити картинку для своїх ТБ. Містяни самі поєдналися, використовують запаси, які у них були”, – зазначив Володимир Мацокін.

Віце-мер додав, що у місті через обстріл відсутні водопостачання, тому місцеві жителі користуються колодязьми та набирають воду в джерелах. Воду для технічних потреб люди або набирають у Сіверському Дінці, або під час дощів.

На рівні гуманітарної катастрофи ситуація й в Дергачах, де йдуть постійні обстріли, внаслідок чого понад 100 будинків, 34 з яких – за добу. Про це “Суспільному” сьогодні, 6 квітня, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

За його словами, з початку війни обстрілами пошкоджено понад 100 приватних будинків, навчальні заклади, будинки культури, амбулаторії, медзаклади, повністю зруйновано мерію.

“Перебито газопроводи високого тиску, але газопостачання відновлено і в старостатах, навіть на окупованих територіях, газ є. Щодо світла: б’ють електропідстанції, б’ють високовольтні лінії, тягові підстанції руйнують. У Дергачах без світла залишаються близько 50% мешканців”, – сказав Задоренко.

Він додав, що із міста їдуть люди, є автобуси для евакуації. У зв’язку з більш інтенсивним обстрілом по житлових масивах людям рекомендували поїхати на більш безпечні території.

“На території громади тимчасово окуповані Росією округи, що межують з країною-агресором. Це Козачелопанський, Токарівський, частина Цуповського, Проходи та Російська Лозова. Немає можливості доставити туди гуманітарні вантажі, немає інтернет-зв’язку, немає світла. Ситуація критична. Ми працюємо в цьому. Напрямки: Намагалися через організацію “Червоний хрест” і через місцевих священнослужителів, проте, на жаль, окупаційні війська не йдуть на жодні домовленості і не гарантують нам зелений коридор”, – сказав глава громади. Він зазначив, що йому відомо, що із тимчасово окупованих територій людей примусово вивозили до Росії.

Агентство Телевидения Новости