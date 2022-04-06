«Потрібно менше оплесків і більше допомоги»: Боррель закликав дати Україні зброю

На думку представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, Європа повинна продовжувати озброювати Україну, не вступаючи в ескалацію, що залучить більше країн. Боррель наголосив, що Зеленському потрібні не оплески, а більше допомоги, зокрема зброї. Про це повідомляє «5 Канал» із посиланням на видання Cope.

Боррель наголосив: те, що відбувається, жахливо. росія коїть в Україні воєнні злочини. Зеленському потрібно менше оплесків і більше допомоги”, – зауважив політик.

ЄС збирається затвердити новий пакет санкцій, але ще обговорюють, що робити з енергетикою. «Війни виграються за допомогою зброї та економічного послаблення ворога», – резюмував дипломат.

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