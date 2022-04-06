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Затримано двох окупантів, які обстрілювали Харків «Градом» 24 лютого

Затримано двох окупантів, які обстрілювали Харків «Градом» 24 лютого

24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-заряджаючим, а інший навідником БМ-21 «Град», здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ, повідомляє прокуратура Харківської області.

Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у селищі Козача Лопань.

Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини.

Після розгромлення російської військової колони Збройними Силами України двоє окупантів були взяті у полон на території Харківської області.

У порядку ст. 615 КПК України підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затриманим повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На теперішній час Харківською обласною прокуратурою вживаються заходи по встановленню всіх військовослужбовців ЗС РФ, винних у вчиненні воєнних злочинів.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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