Балаклію знов обстріляли: троє загиблих

Сьогодні окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл житлових будинків Балаклеї.

Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Від обстрілів загинуло троє осіб, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости