Майже півсотні обстрілів Харкова та удари по Лозовій. Харківщина за добу

▪️Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів. Про це повідомив керівник Харківської ВЦА Олег Сінєгубов.

▪️Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

▪️Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян.

▪️Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!

▪️Ми продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Щодня жителі міста можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу.

Агентство Телевидения Новости