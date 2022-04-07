Нова курська битва буде біля Ізюму

В районі міста Ізюм буде основна бронетанкова битва.Так вважає аналітик Том Купер, пише видання текст.орг.юа.

Австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер уважно стежить за воєнними діями в Україні від самого початку вторгнення Росії. Публікуємо головні тези його чергового аналізу про війну в Україні.

Аналіз опубліковано 6 квітня 2022 р.

Принаймні на півночі події цього дня можна назвати хорошими для всієї країни: усі російські війська відійшли назад до БілорусіНаразі українські сили, найперше, зайняті очищенням лісів уздовж кордону від залишків російських військ та покинутої техніки. Керівництво Укрзалізниці також наполегливо працює, ремонтуючи пошкоджені шляхи, щоби якнайшвидше відновити рух. Залізниця до Тростянця, наприклад, вже відновила роботу.Більшість підрозділів російської армії, виведених із району на північний захід від Києва, вийшли звідти у дуже поганому стані. Наприклад, відомо, що батальйонно-тактична група 155-ої бригади морської піхоти (з Владивостока) підтвердила такі втрати: понад 50 загиблих та 110 поранених, при цьому 220 військовослужбовців заарештовані за відмову воювати. Кажуть, що 126-та бригада морської піхоти втратила понад 400 вбитими, пораненими та зниклими безвісти. Попри це, 28 березня “вишестоящіє органи” в Москві присвоїли обом частинам почесне звання «гвардійська».Зараз, і це не дивно, багато західних спостерігачів очікують, що війна продовжиться великою битвою на сході. Насправді, як буде описано далі, вона вже в самому розпалі.У Харківській області 6-та армія все ще збирає шматки своїх побитих підрозділів та поповнює втрати резервістами. Харків усе ще під артилерійськими обстрілами та авіаударами, однак на лінії фронту спокійно. Місцезнаходження 92-ої механізованої невідоме (а це завжди є поганим знаком для 6-ї армії), але українці, безперечно, розгорнули підкріплення для своєї 17-ї танкової в цьому районі.Далі на південний схід ситуація видається набагато «спекотнішою». За останні чотири дні росіяни кинули майже всі батальйонно-тактичні групи 1-ої танкової армії та 20-ої армії під Ізюм. За винятком побитих залишків 144-ої мотострілецької дивізії, тепер у них є частини 2-ої гвардійської мотострілецької дивізії (1-й гвардійський танковий полк), 3-я мотострілецька дивізія (237-й танковий полк), 4-та гвардійська танкова дивізія (13-й танковий полк), 2-3 батальйонно-тактичної групи 47-ої гвардійської танкової дивізії, батальйонно-тактична група з 61-ої бригади морської піхоти (що утримує Балаклію) і не менше двох БТГр із 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Тобто всього наразі в районі Ізюма перебуває до 12–15 батальйонно-тактичних груп. Цілком зрозуміло, що тут буде основна бронетанкова битва.слід мати на увазі, що 95-та десантно-штурмова вже 40 днів веде інтенсивні бої, так само як і 17-та танкова, 92-га механізована та 81-ша окрема аеромобільна бригади. І якщо всі ці підрозділи не буде суттєво посилено, то попри їхній високий бойовий дух, існує загроза раптового прориву російських частин у Слов’янськ, що було б катастрофою для українських підрозділів на Лінії розмежування.Схід. Учора вранці ( 5 квітня) масовані авіанальоти та важкі артобстріли ознаменували початок тотального наступу 8-ї загальновійськової армії РФ на українські оборонні рубежі в районі Рубіжного-Сєвєродонецька, що сформовані переважно з 79-ї ОДШБ, принаймні двох інших бригад та батальйону «Донбас» [в оригіналі автор некоректно назвав його полком – перекл.]. Після цього зі сходу на Сєвєродонецьк почав наступ 6-й мотострілецький полк РФ [згідно з оригіналом; ми не знайшли інформацію про такий підрозділ РФ – перекл.]. Схоже, цей наступ було зупинено на підступах до смт. Метьолкіне та/або Воронове [східні на південно-східні околиці міста – перекл.]. Значно більшу небезпеку становить російський наступ з північного заходу: він завершився захопленням смт. Білогорівка, на захід від Сєвєродонецька.Далі на південь, за подібних умов (тобто, після тяжких авіаударів та масованого артобстрілу), російська 4-та окрема мотострілецька бригада точно прорвала лінію оборони української 24-ї окремої механізованої бригади та захопила залізничне депо у центрі Попасної. Безсумнівно, це – недобрі новини, адже будь-які просування росіян свідчать про те, що ще один український підрозділ, що тримає оборону у цьому районі, імовірно, зазнав суттєвих втрат.Маріуполь. Отримувати новини з цього міста стає дедалі складніше. Власне, «із певністю» можна стверджувати, що росіяни постійно бомбардують місто та інтенсивно обстрілюють із артилерії; також, вони наступають «на заході та сході»; а 8-ма загальновійськова армія РФ «безперестанно» отримує успіхи. Крім того, не схоже, що ситуація істотно змінилася. Зараз, щоб зрозуміти, що там відбувається, найкраще перевіряти інформацію про російські втрати з кількох джерел. Це «діло» займає, буквально, «дні». Приміром, можна дійти висновку, що з лінії зіткнення у місті забрали 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ (включно із 382-м та 557-м ОБМП, а також 542-м окремим ДШБ): підрозділ втратив свого першого командира (полковника алєксєя шарова, 22 березня), далі його наступника (полковника владіміра кріволапова, 27 березня) і до 300 одиниць особового складу – вбитими та пораненими. Не дивно, що їм на зміну поставили по БТГр зі складу 40-ї та, можливо, 336-ї ОБМП РФ; принаймні, нам відомо, що перша з них уже зазнала значних втрат в Україні, хоча вони точно й не вказують, де саме.І до «гарних» новин: схоже, що станом на зараз усі – буквально – російські підрозділи морської піхоти, аж до останнього полку і батальйону, були залучені до цієї війни. Відповідно, тепер уже немає сумніву, що ніякої висадки десанту біля Одеси не буде.До речі, за останні два дні у російських медіа було багато повідомлень про «капітуляцію» 250 українських морпіхів зі складу 503-го окремого батальйону морської піхоти у Маріуполі. Однак, 503-й батальйон навіть не знаходиться на території міста. Ба більше, багато притомних західних спостерігачів зазначають, що війська, які показали на російському ТБ, – включно із багатьма жінками та ще й у присутності Кадирова – не просто були добре поголені, але й мали на собі повні розгрузки. Тобто, якщо їх і брали в полон, то не останнім часом, адже вони не мають явних ознак нещодавньої участі у боях. Іншими словами: це ще один фейк. Усім і без того добре зрозуміло, що «вишестоящіє органи» несамовито прагнуть позбутися українського гарнізону в Маріуполі.

Агентство Телевидения Новости