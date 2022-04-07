Через обстріли у Харкові виникла велика пожежа у богатоповерхівці.

За добу з 06 по 07 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати слу-жбові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 59 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 41, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 22; пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 16; пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 3; також 1 раз на розбирання завалів та 7 — на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП. П

ідрозділи ДСНС протягом доби здійснили 22 виїзди на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Найбільша пожежа виникла у житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста Харкова. На верхніх поверхах горіло відразу декілька квартир на площі пожежі близько 200 кв.м. Під час ліквідації загорання рятувальниками було врятовано 4-х мешканців будинку, з яких 1 дитина (2006 року народження).

На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік осо-бового складу ДСНС.Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу залучались 86 разів для знешкодження боєприпасів та інших ви-бухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости