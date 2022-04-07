До Землі летить астероїд, який може впасти на бункер Путіна

Ймовірне зіткнення станеться 6 травня, перед тотемними “побєдними” святами в рф.

За повідомленнями NASA, небесне тіло не зможе причинити масштабних руйнувань через невеликий розмір – близько 10 кілометрів – та його зіткнення з землею мало ймовірне. Але ця новина вже стало поводом для мемів про ще, що астероїд летить за путіним.

Зокрема, популярний український актор, артист гумористичного проекту “Дизель Шоу@ Єгор Крутоголов поділився двома новинами в соціально мережі. Він нагадав про те, що NASA попередила про падіння астероїда 6 квітня.

“У мене 2 новини: одна погана, а одна добра. Тож, погана: NASA попереджує, що 6 травня на Землю прилетить астероїд. Добра: Він летить прямо на алтайський бункер пуйла!”, – підписав публікацію український актор.

До речі, Нострадамус, як його трактують наразі, також говорив про смерть ймвірного Путіна через вогонь з неба. Отже чекаємо

Агентство Телевидения Новости