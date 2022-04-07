Ще один зрадник з Ізюму отримав підозру та був затриманий

Мова йде про депутата міськради Ізюма Анатолія Фомічевського, який за даними місцевих, передав рашістам інформацію як увійти у місто та пішов на співпрацю з ними. Фомічевський спочатку був комуністом, потім представником ОПЗЖ. Зокрема через його дії Ізюм був окупований, але сам він у місті не залишився та був заарештований СБУ.

Наразі Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом державної зради та за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік у себе вдома незаконно зберігав бойові припаси. Під час проведення обшуку їх виявлено та вилучено.

Крім того, під час досудового розслідування вживались заходи щодо документування діяльності, вчиненої громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За наслідками вжитих заходів зловмисника затримано у порядку ст. 208 КК України, повідомлено про підозру за статтею 263 КК України.

В порядку ст. 615 КПК Украіни підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости