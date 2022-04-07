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На Харківщині знищено пункт забезпечення окупантів
Прикордонники з побратимами зі Збройних сил продовжують нищити ворога на Харківщині: у результаті спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Пункт забезпечення окупантів виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів на напрямку Харкова.
Координати відразу отримали побратими зі Збройних сил, які влучно відпрацювали вогнем артилерії.